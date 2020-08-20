《阿拜175周年》文学集亚美尼亚语首发仪式在埃里温举行

哈通社/埃里温/8月20日 —— 据外交部消息，《阿拜175周年》文学集亚美尼亚语首发仪式20日以在线形式举行。

据了解，为纪念哈萨克著名诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰175周年，哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使馆与埃里温国立大学和«BZEZ»出版社联合翻译出版了《阿拜175周年》文学集。文学集包括《阿拜之路》和《阿拜箴言集》亚美尼亚语版。

哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使提穆尔•沃拉扎耶夫在首发仪式讲话时表示，由著名作家穆赫塔尔·阿吾埃佐夫创作的长篇小说《阿拜之路》最早于1952年翻译成亚美尼亚语，并成为了亚美尼亚珍贵的文学作品之一。

大使还指出，此次出版的《阿拜之路》根据现代亚美尼亚语对早前的翻译进行了修改。

亚美尼亚教育、科学、文化和体育部副部长阿尔图尔·马尔提洛西杨表示，阿拜是哈萨克人民独一无二的伟大诗人。

“阿拜的文学作品以它的无比和独特性同时给人留下深刻的印象。”他说。

亚美尼亚国民议会议员、“哈萨克斯坦-亚美尼亚”议会间友谊小组成员阿尔曼·阿柏夫杨高估评价了阿拜的文学作品。

哈萨克斯坦作家协会副主席包尔詹·贾赫普介绍了亚美尼亚语《阿拜箴言集》。他强调，《阿拜箴言集》翻译成亚美尼亚语将为亚美尼亚人民进一步了解阿拜哲学和哈萨克民族创造机会。

外交部无任所大使巴特尔汗·胡尔曼赛特就亚方为翻译阿拜作品提供的支持表示了感谢，并表示相信文学集将获得亚美尼亚学界和大学生们的好评。

值得一提的是，文学集由哈萨克斯坦和亚美尼亚语言和文学专家联合翻译。

据悉，文学集将在亚美尼亚大型图书馆、大学和组织图书馆上架。此外，亚美尼亚读者还可以在电子设备上阅读文学集的电子版。

【编译：小穆】