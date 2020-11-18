明斯克举行纪念阿拜诞辰175周年活动

哈通社/明斯克/11月18日--据哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆消息，2020年11月17日。白俄罗斯国家图书馆为哈萨克伟大思想家、哲学家、诗人、作曲家阿拜诞辰175周年举行了纪念活动。

在活动开幕式上，哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使馆第一秘书阿依古丽·阿斯潘迪亚罗娃向来宾致意：“2020年被定为是‘突厥世界的阿拜年’。但实践再次证明，阿拜的文化遗产已经远远超出了突厥民族的边界，因为阿拜的思想、理念和梦想以各种文学形式靠近我们，并在说不同的语言、生活在不同大陆的人们心中产生共鸣。阿拜的作品已被翻译成116种语言的事实证实了这一点。”

此外，翻译成白俄罗斯语的哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔•阿吾耶佐夫创作的经典文学作品《阿拜之路》的全部四册将在2021年春季发行。这是一部完整的史诗小说，在规模和对人类的意义上与荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》相提并论。

与会者在接受白俄罗斯和哈萨克斯坦媒体的采访中分享了阅读阿拜作品的想法和印象。

诗人、散文家、翻译家、白俄罗斯国家文学奖获得者波兹尼亚科夫表示：“阿拜是哈萨克斯坦和世界文学的重要财富。”

【编译：阿拉依】



