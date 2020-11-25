爱沙尼亚举行纪念阿拜诞辰175周年圆桌会议

哈通社/塔林/11月25日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻爱沙尼亚大使馆与哈萨克斯坦国家学术图书馆以视频会议的形式举行了一次主题为“阿拜·库南拜吾勒与世界文化”的国际圆桌会议。

纪念哈萨克诗人和教育家175周年诞辰的活动聚集了两国学术界和作家协会的代表。

在圆桌会议期间，与会人员就诗人的作品进行了有趣的观点交流。赖恩·魏德曼教授指出：“阿拜的重要性可以与约翰·沃尔德玛·扬森和弗里德里希·赖因霍尔德·克罗伊茨瓦尔德对爱沙尼亚的重要性相提并论，他们都是民族英雄。”

通过线上活动，达成了一项协议，哈萨克斯坦国家学术图书馆决定将阿拜作品的出版物赠送给爱沙尼亚作家联盟和爱沙尼亚图书馆作为收藏。与会者还讨论了在塔林中央图书馆开设哈萨克文学中心的可能性。

哈萨克斯坦驻爱沙尼亚大使努尔兰·塞伊提莫夫，爱沙尼亚作家联盟主席提伊特·阿列谢耶夫，文化部文化多样性部门顾问阿尔特姆·特普留克，文学评论家、作家兼教授赖恩·魏德曼，塔林中央图书馆文化多样性部首席专家纳杰志达·格利亚克出席了会议。

哈萨克斯坦方面，哈萨克斯坦国家学术图书馆馆长穆娜尔巴耶娃，塞力克·纳吉莫夫教授，哈萨克斯坦作家联盟努尔苏丹分会主席达吾列特克雷·卡普吾勒，东哈州阿拜图书馆代表劳拉·伯基托娃参加了视频会议。

【编译：阿拉依】







