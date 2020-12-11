阿拜诞辰175周年庆祝活动在巴伦西亚举行

哈通社/努尔苏丹/12月11日 —— 据外交部消息，阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年庆祝活动近日在巴伦西亚丝绸博物馆和巴伦西亚中央图书馆举行。

活动上，哈萨克斯坦驻西班牙王国特命全权大使康斯坦丁·扎哈罗夫就《阿拜箴言录》西班牙语和托卡耶夫总统《阿拜与21世纪哈萨克斯坦》署名文章进行了介绍。此外，大使还就阿拜作品和哲学在哈萨克斯坦精神文明发展中的作用，以及联合国教科文组织的支持下举行的阿拜文化遗产活动进行了介绍。

哈萨克斯坦大使向巴伦西亚图书馆赠送了翻译成西班牙语出版的首任总统著作《独立时代》、《哈萨克斯坦之路》和《世界震中》，以及《伟大草原之国的7个优势》署名文章、托卡耶夫总统《现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期》国情咨文、《哈萨克文学集》和其他书籍。

扎哈罗夫大使就首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫为独立哈萨克斯坦的发展做出的巨大贡献进行了介绍。

“丝绸之路国际网络大会”主席、西班牙前参议员何塞.玛利亚表示，在联合国教科文组织框架下庆祝阿拜诞辰175周年是哈萨克伟大诗人历史遗产的全球认可。

【编译：小穆】