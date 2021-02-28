哈萨克大诗人江布尔诞辰175周年

哈通社/努尔苏丹/2月28日 – 2021年2月28日是哈萨克历史上著名的吟游诗人江布尔·扎拜吾勒诞辰175周年纪念日。

江布尔·扎拜吾勒（1846—1945）是哈萨克斯坦20世纪最伟大的吟游诗人，他坚毅伟岸的形象、他脍炙人口的歌曲，曾经鼓舞哈萨克人起身反抗沙俄帝国的专制统治。

江布尔1846年出生于现江布尔州一个贫穷的牧民家庭，尽管家境贫寒无法上学念书，但他自幼聪明好学，在著名哈萨克民间诗人苏云拜的指导下学习即兴吟唱艺术，并用哈萨克民族乐器——冬不拉伴奏说唱各种故事、史诗和传说。

江布尔一生创作了大量反映劳动人民疾苦的作品，他在十月革命后创作的长诗《我的生活》展现了哈萨克斯坦人民在新旧两个时代的生活，被誉为哈叙事诗发展史上的一座里程碑。

在苏联时代，阿肯的歌曲获得了国家的声誉。这位诗人创作的作品受到苏联爱国主义和共产主义思想的启发（诗歌 - «我的祖国»，1936年），«武装人民»，歌曲 - «赞美诗至十月»，«摇篮曲»，«克莉莎和马»，«关于人民兄弟情谊的歌» «列宁和斯大林«和其他。

他去逝时仅差7个月满一百岁。1946年，在江布尔逝世一周年之际，政府在他生活过的地方建立了纪念馆。