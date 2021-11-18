哈萨克吟游诗人江布尔诞辰175周年纪念活动在巴库举行

哈通社/巴库/11月18日 -- 哈萨克斯坦驻阿塞拜疆大使馆在阿塞拜疆首都巴库举办了旨在纪念哈萨克伟大的吟游诗人江布尔·扎拜吾勒诞辰175周年的纪念活动。

哈萨克斯坦驻阿塞拜疆特命全权大使赛尔詹·阿布德卡里莫夫主持活动并致辞。

大使指出，今年在托卡耶夫总统的指示下，哈萨克斯坦以高规格在国内外隆重的纪念伟大的吟游诗人江布尔175周年诞辰。

阿布德卡里莫夫表示，江布尔一生中留下了许多针砭时弊、赞颂人民的诗文和歌曲，他的作品以其美丽、深度和细腻的语言特点，至今仍然吸引着听众，甚至被人称之为哈萨克的«荷马史诗»。

大使强调称，江布尔的文化遗产是哈萨克斯坦乃至整个突厥世界引以为豪的无价宝藏。

目前，江布尔的作品已经被翻译成了40多种语言出版，成为了享誉全球的哈萨克文化标志之一。

活动期间，与会人士们观赏了哈萨克电影制片厂1996年出品的传记电影《江布尔的青年时代》。

阿塞拜疆的几名记者还因为其关于哈萨克文化的报道而收到了哈国外交部的感谢状。

当天的活动邀请了阿塞拜疆社会知名人士、大学生代表和哈国侨民参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】