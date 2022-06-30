哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 去年全国共有176人因工伤事故死亡。

据国家统计局数据，2021年全年，哈萨克斯坦各行业因工伤事故导致受伤和死亡的总人数为2 133人，其中389人为女性，占总数的18.2%。

统计显示，报告期内，共有176人因工伤事故死亡。这一数据较2020年减少了27人。

工伤事故导致受伤的人数最多的地区是卡拉干达州，2021年当地共有537人被登记为工伤人员，占全国总数的25.2%。

其次是东哈州，共有320人受工伤，占15%。

按照不同分类显示，工伤者当中，有240人为群体性事故，351人为职业疾病，47人为中毒致伤。

此外，有24人是由于醉酒导致工伤事故，有8人是因为毒品原因导致工伤事故，还有9人是由于心理疾病原因导致工伤事故。

制造业是受工伤风险最高的行业，去年该行业记录的工伤事故占事故总数的26.8%。

排在第二位的是采矿业，占 20.8%。农林渔业是事故发生率最低的行业，受伤人数占比为2.9%。

工伤人员当中，重伤占44.6%，中等伤占13%，轻伤占32.5%。死亡人数占总人数的9.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】