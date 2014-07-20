白俄罗斯：失踪小女孩17年后被找到

哈通社阿斯塔纳7月19日电，据人民网援引俄罗斯《共青团真理报》网站7月11日报道，在摩尔多瓦城市索罗卡日前发现了一名17年前失踪的白俄罗斯姑娘，她四岁的时候，被卖给了摩尔多瓦一对没有子女的夫妻。

据白俄罗斯内务部调查称，1997年一位明斯克女性带着自己四岁的小女儿来到基什尼奥夫（摩尔多瓦首都）。几个月之后，她和小女儿到了摩尔多瓦首都的近郊并在那里行乞，然而随后小女儿却神秘失踪，她的妈妈只身一人回到了明斯克。

白俄罗斯刑侦人员获得的有关小姑娘可能下落的资料很少，但还是开展了长时间的搜索行动，并请求摩尔多瓦的协助，但最终还是没有结果。只好宣布小女孩失踪，并通过国际刑警组织进行国际搜索。

我们找了她很久，摩尔多瓦刑侦部副主席维奥雷尔向我们讲述，在侦察活动中我们动用了很多人。

然后奇迹发生了！由于摩尔多瓦与白俄罗斯内务部长期以来有着密切联系，这时一位21岁的明斯克女孩引起了多方注意，她正好是自1997年起生活在摩尔多瓦一户人家里的。今年六月，摩尔多瓦警方了解到，在索罗卡（吉普赛人在摩尔多瓦的聚集中心城市）生活着一位叫做玛丽亚的女孩子，她的外貌看起来与自己的"亲戚"有着显著不同。而且女孩还保留了自己四岁时的照片，经过她的亲戚指认，这张照片中的孩子与他们1997年丢失的小女孩有着高度的相似。

我的祖母告诉我，我的妈妈不是摩尔多瓦人，而是来自于其他国家，玛丽亚说。祖母并不认识妈妈，她认识的是一个吉普赛人。正是那个吉普赛人将我送到了现在的祖母身边，而不是妈妈。在这个吉普赛家庭里没有女儿，只有儿子。于是祖母给了那人钱，买下了我......所以我就在这个新家里住下了，并有了新的名字，不过我不习惯这个新名字，因为我其实叫做奥莉加。我也有自己的姓氏。祖母把我像其他孩子那样抚养成人。期间我学会了吉普赛语和摩尔多瓦语，在俄罗斯读了小学，毕业后进入大学，学习厨师和理发师技巧。

DNA鉴定证实，摩尔多瓦的这个女孩，就是摩尔多瓦及白俄罗斯内务部追寻多年的失踪小女孩。