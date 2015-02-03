阿斯塔纳古墓群再出17件唐陶盘 推测墓葬最早至西周

哈通社阿斯塔纳2月3日电，据中新社2日报道，被称为"地下博物馆"的中国新疆吐鲁番地区阿斯塔纳古墓群又有新发现，考古学家在阿斯塔纳古墓群外围墓葬中出土17件唐代陶盘和1盏泥灯。对该墓葬进行发掘后，考古学家推测墓葬年代大致为唐代到西周时期。

2日，吐鲁番学研究院考古所副所长王龙称，阿斯塔纳古墓群是西晋至唐代高昌国居民的公共墓地，1959年以来，新疆考古工作者先后13次对其400多座墓葬进行考古发掘，出土了大量的文物。

王龙称，2014年7月，吐鲁番地区文物局在接到民众举报阿斯塔纳附近有疑似墓葬遭到破坏后，立即指派相关人员前往现场勘察情况。在确定确属古代墓葬后，对其进行发掘。

据悉，该墓葬位于阿斯塔纳古墓群保护范围之外，属于外围墓葬。发掘中发现了众多陶盘和陶盘碎片，并对这些出土的陶盘碎片进行了修复，这才有了17件唐代陶盘。

"17个陶盘大小一样，形制一样，颜色多为灰色，比较精美。"王龙形容称，吐鲁番学研究院考古所将加强阿斯塔纳古墓群周围的监管和文物保护宣传力度。

此外，墓葬存在着被盗挖的痕迹，这些痕迹时间较远，初步推测可能是1949年以前被盗，文物人员对比阿斯塔纳古墓群此前文物出土情况认为，这座墓葬内可能曾有文书，或已被盗。

阿斯塔那古墓群位于吐鲁番市东南约40公里，距高昌故城遗址约2公里，是世界著名古墓地之一。

该古墓群占地10平方公里，为中国国家级重点文物保护单位，出土数千件珍贵文物，内容非常丰富，涉及社会经济、政治、文化等各个方面。埋葬着从西晋初年到唐代中期(约公元3至3世纪)高昌故城及附近的居民。

由于当地气候极为干燥，80%的尸体葬后都变成干尸。墓中随葬的大量陶俑、木俑、丝织品以及彩绘壁画具有较高的艺术价值。随葬品中还有大量汉字书写的文件、档案、书信、账本等，涉及西晋初年到唐代中期吐鲁番地区政治、经济、军事和文化等各方面，具有极高的考古价值。阿斯塔纳古墓群墓中数以百计的千年古尸，是研究历史上新疆居民的种族、民族特征的珍贵人体标本。