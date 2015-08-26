17国参与 中国阅兵规模空前

哈通社阿斯塔纳8月26日电 综合外媒消息，中国国务院新闻办公室举行了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动第六场专题新闻发布会，介绍了9月3日抗战大阅兵的最新情况。

会后，中国媒体对阅兵情况进行盘点，显示此次阅兵规模空前，蔚为壮观。

抗战老兵：习近平将亲授勋章

9月2日上午，中国主席习近平将代表中共中央、国务院、中央军委将为健在的抗战老战士、老同志、抗战将领或其遗属颁发纪念章。 外国政要：30国领导人 19国代表

中方向有关国家发出了邀请，得到了国际社会的广泛回应和支持。截至目前，有49个国家已确认将应邀出席，其中有30位国家元首、政府首脑等外国领导人，19位政府高级别代表，此外还有10位国际和地区组织负责人应邀出席。 外军方队：17国军队参加阅兵

截至目前，哈萨克斯坦、白俄罗斯、古巴、埃及、吉尔吉斯斯坦、墨西哥、蒙古、巴基斯坦、塞尔维亚、塔吉克斯坦、俄罗斯等11个国家派方队参加阅兵，阿富汗、柬埔寨、斐济、老挝、瓦努阿图、委内瑞拉等6个国家派代表队参加阅兵，上述17个国家及埃塞俄比亚、汤加、巴布亚新几内亚、乌兹别克斯坦、伊朗、法国、苏丹、波兰、越南、泰国、马来西亚、新加坡、缅甸、韩国等，共31个国家表示将派军队观摩团赴华参加阅兵观礼。 外军方队、代表队近1,000人规模参加分列式，每个方队正式参阅人数在75人左右，每个代表队在7人左右，方队和代表队均位于地面徒步方队和装备方队之间。各国军队参阅序列，按照国际惯例，原则上按所在国的英文首字母排序。

目前，17个来华参阅的外军方队、代表队，已经全部进驻阅兵训练基地。

基于共同纪念世界反法西斯战争胜利的考虑，中国将为每个外军方队、代表队颁发纪念牌，为每名参阅的外军官兵颁发纪念章。 其他活动：举办纪念会、招待会和文艺晚会

上午，将在北京天安门广场隆重举行中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会，并举行阅兵式。

中午，在人民大会堂举行盛大招待会，党和国家领导人与海内外嘉宾共聚一堂，共同纪念抗战胜利70周年。

晚上，在人民大会堂将举行主题鲜明、气势恢宏的文艺晚会，真实再现中国抗战的波澜壮阔的历史过程。

据悉，文艺晚会的题目是《胜利与和平》，总时长90分钟，全面展示了14年的抗战历程，和抗战胜利70年来中国人民在和平发展道路上的奋斗历程。

晚会以纪念胜利日开篇，以展望未来的和平命运共同体压轴，包括开场式《胜利》和《浴血中华》、《正义力量》、《和平梦想》三个篇章。在题材方面，首次表现百团大战、中国远征军入缅作战、南京大屠杀等题材。晚会的演职人员总数3,000余人，年龄最大的85岁，年龄最小的仅6岁。