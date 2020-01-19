中国武汉新型肺炎新增17例感染病例

哈通社/北京/1月19日 -- 中国湖北省首府武汉发生的新型肺炎新增17例感染病例。

哈通社驻华记者援引卫生健康委员会19日凌晨公布的消息称，已确认新型冠状病毒感染的肺炎病例新增17例。

17例患者中，男性12例、女性5例；60岁以下9例，60岁及以上8例，年龄最小的30岁，年龄最大的79岁；发病日期在2020年1月13日前；首发症状为发热、咳嗽或发热伴咳嗽；3例为重症，其余病情稳定，除2例病情危重暂不适宜转运外，其余15例均已转运至武汉市金银潭医院集中治疗。

公告表示，17例新增病例的相关流行病学调查正深入进行，其密切接触者也正在追踪中。下一步，武汉市将继续扩大搜索范围，确定疑似病例，并开展采样检测。

同日，武汉市卫生健康委员会在另一则公告中称，2020年1月17日0时至24时，治愈出院4例，新增病例17例，无死亡病例。对前期发布的新型冠状病毒感染的肺炎病例的流行病学资料分析发现，部分病例没有华南海鲜批发市场（病源发生区）接触史。

到目前为止，已有两人死于新型冠状病毒。

武汉市政府表示，自今年1月14日起，已机场、火车站、长途汽车站、客运码头迅速安装红外线测温仪35台，配备手持红外线测温仪300余台，以防止这种流行病蔓延。采取措施迅速为城市公共交通消毒和通风。

目前，世卫组织并未建议对中国实施任何形式的旅游限制。

回顾此前报道，武汉市卫生部门在去年12月31日发布通告称，有27人感染了未知形式的肺炎，其中包括7名重病。大多数感染者曾前往该市的华南海鲜批发市场，这座市场随后被关闭并进行消毒。卫生部门在1月9日发表的声明显示，此次疫情是由一种新型冠状病毒引起的。