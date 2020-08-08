印度一架客机降落时冲出跑道致17人死亡

哈通社/努尔苏丹/8月8日--据新华社报道，印度航空快运公司一架载有191人的客机7日晚在印度南部喀拉拉邦卡利卡特机场降落时冲出跑道，至少造成17人死亡、100多人受伤。

这架波音737型客机隶属印度航空公司旗下的印度航空快运公司，当天执飞阿联酋迪拜至印度卡利卡特航线，负责运送印度侨民。机上载有184名乘客和7名机组人员，其中包括10名儿童。当地时间7日晚7时40分左右，客机在卡利卡特机场降落时冲出跑道，坠入一条约9米的深沟，但没有起火。

当地电视台的直播画面显示，飞机冲出跑道后断裂成两截，跑道上到处散落着飞机残骸，现场救援工作正在进行。

印度报业托拉斯援引民航部门的消息说，截至目前，事故已造成包括两名飞行员在内的17人死亡，123人受伤，其中15人重伤。伤员已被送往医院接受救治。

事发后，印度总理莫迪等多名政要对客机失事表示悲痛，对死难者家属表示慰问，同时要求有关部门全力以赴展开救援工作。

事故原因暂不清楚。据报道，客机降落时遭遇暴雨天气，恶劣天气或是飞机失控的主要原因。另有消息说，客机降落时起落架出现问题。