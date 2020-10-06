哈萨克斯坦银行资产比去年同期增长17％

哈通社/努尔苏丹/10月6日--据ranking.kz网站消息，截至2020年9月，哈萨克斯坦二级银行的资产总额为29.56万亿坚戈，比上个月增长1.5％，比去年同期增长16.7％。

贷款组合达到15.18万亿坚戈，占总资产的51.4％。相比之下：一年前该指标为

54.7％，五年前为69.9％，十年前为76.2％。 因此，可以看出银行正在寻求多样化的活跃业务。

根据《国际财务报告准则》的财务报表，今年上半年，整个行业的利息收入收支非常不平衡。值得一提的是，银行资产以及贷款组合质量的指标之一是已收利息和应计利息之比。这一指标在大流行和由此引发的危机期间特别相关，因为它可以直观地显示借款人的反应以及其借款偿付能力的变化。

CenterCredit银行拥有最佳的已收利息与应计利息比率，为103.4％。去年同期为96.1%。

2020年上半年，Kaspi银行（已收利息与应计利息的比率为89.2％）和国家住房建设储蓄银行（89.1％）也取得了不错的成绩。去年年底，两家银行的利率也很高：分别为90.6％和98％。

【编译：阿拉依】



