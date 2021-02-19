17日自国外飞抵哈萨克斯坦的乘客中未检测到冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/2月19日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年2月18日，有18班国际航班自俄罗斯、土耳其、马尔代夫、阿联酋、阿富汗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、英国和埃及飞抵哈萨克斯坦。

共有2382名旅客抵达，其中1931名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，451名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有921名乘客，787人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，134人没有证明；

-有10班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1295名乘客，978人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，317人没有证明；

-有1班国际航班飞抵卡拉干达机场，1名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明抵达；

-有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有165名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年2月17日自国外飞抵哈萨克斯坦的415名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿拉依】



