日本众议院正式解散: 选举将于17天后举行

哈通社/努尔苏丹/10月14日-- 据共同社消息，日本众院在14日下午的全体会议上被解散。政府在随后的临时内阁会议上决定众院选举日程为«19日发布公告、31日投计票»。

不仅政府的新冠疫情对策、今后的经济政策成为争论点，而且持续近9年的安倍晋三、菅义伟两届政府的政治姿态也将接受检验。首相岸田文雄提出了基于经济增长与分配良性循环的«新资本主义»。针对岸田在先前的自民党总裁选举中主张缩小贫富差距，但未加强以富裕人群为中心的金融收入征税，在野党将质疑其政治姿态。在21日众议员任期届满后举行众院选举，这在现行宪法下是首次。

首相就任后仅10天就解散众院、以及解散17天后就投计票，均创战后最短纪录。这将是日本在疫情下的首次大型国政选举。

岸田14日早晨在官邸向媒体谈及迎来众院解散的心情说：«必须接受国民的判断。我的心情十分严肃。想告诉大家，我们在追求什么。»立宪民主党党首枝野幸男在国会内表示：«终于要开始战斗了。例如被动滞后的新冠疫情对策等，自民党不会改变。政权本身必须更迭。»

在2017年10月举行的上次众院选举中，自民、公明两党共获得310个议席，占额定议席数的三分之二。朝野政党此次将争夺289个小选区议席和176个比例代表议席，总共465个。岸田9月就任总裁时，把执政党获得过半数（233个议席）作为胜负线。

在选战中，岸田将强调争取疫情应对万无一失。他还主张重建厚实的中间层。公明党将宣传重视育儿及教育的政策。

立宪民主党、共产党、令和新选组、社民党4个在野党主张为缩小贫富差距和消灭贫困，实行消费税减税并加大富裕人群负担。日本维新会主张探讨统一发放生活必需的最低限度金额。国民民主党提出转向积极的财政政策。