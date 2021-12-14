第17轮叙利亚问题阿斯塔纳和平会议媒体认证工作正式开始

哈通社/努尔苏丹/12月14日 – 高规格的第17轮叙利亚问题阿斯塔纳和平进程国际会议将于2021年12月21~22日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行。

根据 哈萨克斯坦外交部官网 3日公布的消息，此轮会谈的媒体认证工作将于2021年12月9日12:00时截止。

在这一截止日期前，媒体记者应填写的认证表格发送至 [email protected] 邮箱。

有关媒体认证工作的咨询可拨打电话+7 (7172) 72-02-36。

外交部称，所有准备登记参与此次会谈的外国媒体代表，均需准备72小时内有效的COVID-19 PCR核酸检测报告。

而哈萨克斯坦本国媒体记者需持有证明自己已接种新冠疫苗的COVID-19电子疫苗护照。

进入会场区域需完成Ashyq健康二维码的登记注册。

叙利亚问题阿斯塔纳和平会谈又被称之为“阿斯塔纳进程”，于2017年1月启动，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。

据此前报道，外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫7日表示，各方已确认出席会议。他表示 ，担保国 俄罗斯、 伊朗、土耳其，以及叙利亚政府和反政府武装，观察国约旦、联合国，以及伊拉克和黎巴嫩代表将出席此次会议。

【编译：小穆】