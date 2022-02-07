世行：新冠停课致学力下降或造成17万亿美元损失

哈通社/努尔苏丹/2月7日--据共同网消息，世界银行日前公布估算数据称，新冠疫情使学校停课等造成的学力下降或使学生们终生得不到应有的收入，全球整体损失额有可能高达17万亿美元。世行指出，新冠危机导致全球教育系统停滞，超过16亿人受到学校停课的影响。据称损失额相当于全球国内生产总值（GDP）的约14%。

世行敲响警钟称，失去学习机会的儿童阅读能力和计算能力下降，学习危机长期化«有可能对儿童、家庭和世界经济造成毁灭性影响»。要求包括日本在内的各国增加教育支出，提高远程教育的普及度。

该数据由世行与联合国儿童基金（UNICEF）等共同估算，在2021年12月发布。截止2020年的损失额估计为10万亿美元，因新冠疫情长期化，其负面影响已急剧扩大。

世行负责人接受采访时强调：«即使在能够接受在线授课的发达国家，学习机会减少造成的损失也很大。»对此日本表达观点称«停课时间比其他国家短，损失应该（相对）较小»。

据分析，全球特别是在亚洲、非洲、中南美的中低收入国家情况已经恶化。即使在疫情之前，失去教育机会陷入学习危机的儿童占比就已达到53%，世银警告称«潜在比例有可能达到70%»。背后原因是学校长期停课等。