中国对吉援助累计18亿元人民币 贷款超过18亿美元

哈通社阿斯塔纳--据中国《人民日报》消息，中国国务院总理李克强在近日召开的中国全国人大第五次会议上所作的《2017年国务院政府工作报告》中指出，"一带一路"建设进展快速，一批重大工程和国际产能合作项目落地；中国不断与沿线国家加强战略对接、务实合作。

消息称，作为丝绸之路经济带的起源地与境外首站，中亚国家一直以极大的热情参与到与中国的政治与经济合作中。其中，吉尔吉斯斯坦是中国的重要合作伙伴，对"一带一路"倡议给予了有力支持。



2015年8月，由中国新疆特变电工股份有限公司承建的达特卡-克明500千伏输变电工程竣工仪式在吉尔吉斯斯坦举行，吉总统阿坦巴耶夫出席仪式并对中方工作给予高度评价。



吉尔吉斯斯坦国会议员孜亚丁•贾玛利丁诺夫告诉《人民日报》记者，1992年至今，中国对吉尔吉斯斯坦的援助累计达到18亿元人民币，贷款超过18亿美元。在新形势下，吉方将全力以赴，为建设丝绸之路经济带注入新的活力，以实现共同发展，深化互利合作，加强双方之间的友谊。



中国驻吉尔吉斯斯坦大使肖清华指出，在两国元首的战略引领下，中吉关系已站在新的历史起点上，共建"一带一路"为两国深化互利合作、实现共同发展开辟了广阔前景。中方愿继续全面支持与帮助吉方发展经济、改善人民生活，并相信中吉关系的明天必将更加美好。