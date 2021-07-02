气象组织：南极新高温记录为18.3°C

哈通社/日内瓦/7月2日 —— 据联合国新闻处消息，世界气象组织今天确认，今年 2 月 6 日在阿根廷埃斯佩兰萨气象观测站记录到的18.3°C是南极大陆的新高温记录。

与此同时， 气象组织 拒绝了2 月 9 日在巴西西摩岛一个自动永久冻土监测站记录的一个更高温度，20.75°C。

气象组织国际评估委员会指出，对由巴西极地科学研究团队负责的西摩岛永久冻土监测站的数据和元数据进行的详细分析表明，一个简易辐射屏导致温度传感器出现明显的热偏差误差。因此，委员会不认可该站记录到的温度。

国际评估委员会由来自阿根廷、巴西、新西兰、西班牙、英国和美国的极地科学和气候专家组成。

南极新高温

南极大陆和周围岛屿地区此前的高温记录是 2015 年 3 月 24 日在埃斯佩兰萨站记录的 17.5°C。南纬60 度以南的南极地区高温记录是 19.8C，于 1982 年 1 月在西尼岛记录到。

世界气象组织秘书长塔拉斯表示，“验证这一最高温度记录很重要，因为它有助于我们构建这一地球最后边界之一的天气和气候图。”

塔拉斯说：“南极半岛是地球上变暖速度最快的地区之一，在过去 50 年里几乎上升了 3°C。因此，这个新的温度记录与我们观察到的气候变化趋势是一致的。 ”

18.3°C的南极地区新高温记录将被添加到气象组织极端天气和气候事件档案中，其中包括世界上最高和最低的温度、降雨量、最重的冰雹、最长的干旱期、最大阵风、最长的闪电和与天气相关的死亡率等数据。

媒体不要急

当巴西观测站的结果出现后，在尚未得到气象组织确认的情况下，全球媒体迅速以头条新闻报道“南极洲气温首次超过 20°C”。

气象组织强调，这个例子说明，科学家和媒体在发布此类信息的早期公告时需要更加谨慎。因为许多媒体和社交媒体往往在对潜在的新记录进行彻底调查和适当验证之前，就进行耸人听闻和错误的描述。

针对这种情况，气象组织决定对新的报告记录进行“快速反应”小组分析。这将在进行正式深入调查之前，为全球媒体和公众提供初步指导。

为了达到气象组织极端天气事件档案所需的绝对准确度水平，该组织需要详细审视许多因素，例如仪器的维护、放置和类型等，这些因素通常不为媒体和公众所理解，而调查起来非常耗时，通常需要数月时间。

南极冰，不能化

南极洲面积 1400 万平方公里，大约是澳大利亚面积的两倍。南极的天气寒冷、多风且干燥。 年平均温度范围从南极海岸的约 -10°C 到内陆最高部分的 -60°C。

南极巨大的冰盖厚达 4.8 公里，占世界淡水量的 90%，如果南极冰盖全部融化，海平面将上升约 60 米。