印度加尔各答一高架桥坍塌 至少18人死亡300多人被埋

哈通社阿斯塔纳3月31日电 《印度快报》31日报道称，当地时间周四下午，印度东部城市加尔各答北部Girish Park区一座在建的立交桥突然发生坍塌，已造成至少18人死亡，300多人被埋，70多人已经被送往医院。伤亡人数仍在上升。

桥下有数辆机动车被砸。救援工作仍在进行中。但《卫报》早些时候报道，几乎没有迹象显示现场正在实施协调的救援。有被困者家属表示不满，称政府并没有及时组织救援。

电视画面显示，一只鲜血淋漓的手从废墟中伸出。"情况很糟糕。目前没人清楚有多少人被困。"现场一个名叫Raichand Mohta的警察称。

据《印度时报》的现场报道，由于立交桥周围建筑物密集，且处于4条交通要道的交叉处，交通十分繁忙，救援工作非常困难。但当地群众自觉组成了人墙确保交通畅通和救援的顺利进行。

目前，已经有3对医疗人员到达现场。当地政府还召集了军队参加救援。但最初到达救援现场的许多急救车据称并没有配备急救所需的氧气瓶。

这座立交桥自2008年起开修建，原本应该在2010年完工，但却好已经逾期好几次。目前立交桥已经完工将近60%，原本应该在今年12月16日交工。印度交通部官员称，立交桥的建造许可证于2007年颁发，是在上一届政府任期内。

立交桥施工方IVRCL目前拒绝为此事负责，称坍塌既不是因为建筑材料质量低劣，也不是因为其他技术原因，而是一场意外的灾难。该公司已派出30-40名员工与当地政府一起实施救援。

来源：界面