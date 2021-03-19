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    12:01, 19 三月 2021 | GMT +6

    18日有34班国际航班自国外飞抵哈萨克斯坦

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    哈通社/努尔苏丹/3月19日--据哈萨克斯坦卫生部卫生和流行病控制委员会消息，2021年3月18日，有34班国际航班自德国、法国、马尔代夫、塞浦路斯、阿联酋、埃及、伊朗、土耳其、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰和吉尔吉斯斯坦飞抵哈萨克斯坦。

    共有3771名旅客抵达，其中3414名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，357名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

    其中：

    -有9班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1200名乘客，972人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，228人没有证明；

    -有19班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1932名乘客，1803人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，129人没有证明；

    -有5班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有490名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

    -有1班国际航班飞抵阿克套机场，共有149名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明。

    没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

    根据对2021年3月17日自国外飞抵哈萨克斯坦的387名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，有4名乘客被诊断出感染冠状病毒。其中，3名乘客乘坐沙姆沙伊赫-阿拉木图航班飞抵，1名乘客乘坐沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班飞抵。

    【编译：阿拉依】


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