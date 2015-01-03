土库曼斯坦宣布货币贬值18.6%

哈通社阿斯塔纳1月3日电，据外媒报道，土库曼斯坦央行当地时间1日将本国货币马纳特贬值18.6%，其网站公布的汇率从1美元兑2.85马纳特贬至兑3.50马纳特。

由于公共假日，周四土库曼斯坦首都阿什哈巴德所有外汇兑换处和银行都处于停业状态，包括机场。在市中心一个通常24小时开放的兑换点，不断有人开车过去查看是否正在营业。由于官方媒体因为节日关闭，电视台只播放节庆演出，政府周四没有发布任何官方声明

1日早些时候，土库曼斯坦石油天然气工业和矿产资源部宣布，汽油价格上涨了60%。某种型号的汽油价格从此前的每升0.62马纳特升至1马纳特。不过油价上涨没有立即导致加油站排起长队。

别尔德穆哈梅多夫2006年起担任土库曼斯坦总统，于2008年5月下令单一官方汇率为1美元14250马纳特，可在货币兑换处自由兑换。之后于2009年货币改制，规定官方汇率为1美元等于2.84马纳特。自2009年以来，马纳特对美元官方汇率一直位于2.85，直到2015年1月1日终结。

分析师认为，这次可能是俄罗斯经济危机"殃及池鱼"。在油价持续下跌和西方制裁接连不断的双重打压下，俄罗斯卢布对美元汇率一路向下。2014年，卢布对美元下跌41%，致使俄罗斯经济遭受重创。马纳特此次大幅贬值反映了卢布危机对邻邦的传染效应。土库曼斯坦持有全球第四大天然气储备，目前正努力推动其销售渠道多元化，向欧洲、中国和伊朗的用户输送天然气，减少对俄罗斯市场的依赖。