全球新冠肺炎确诊患者人数逼近1800万

哈通社/伦敦/8月3日 – 根据美国约翰·霍普金斯大学统计，全球COVID-19确诊患者人数已接近1800万人，其中68.5万人病逝。

疫病正在几个国家内部迅速蔓延，其中包括澳大利亚、美国、南非和印度。

在澳大利亚的维多利亚州，感染新型冠状病毒的人数近期骤增，因此当地已经宣布实施灾害紧急状态。最近的24小时内，当地新增671名确诊病例。

在该州首府墨尔本，已经宣布实施了第四等级防范措施。根据限制措施，居民被要求除前往5公里范围内的食品商店和进行短距离户外运动外，尽可能待在家中。相关限行措施至少将持续6周。

在俄罗斯，上周日单日新增5427例新冠确诊病例，截至目前该国已累计确诊85万多例病例。在感染人数方面，俄罗斯居于全球第四高位。

拉丁美洲和加勒比海地区国家COVID-19导致的死亡人数已经超过了20万人，其中75%来自巴西。

在南非，已有50多万人感染了新冠病毒。

印度连续三日单日新增人数超过5万。

美国依然是全球感染人数最多的国家，目前已达475万，其中15.7万人死亡。因新冠疫情的影响，美国现任总统特朗普为宣布正式参选而举行的共和党大会，史上首次将以闭门形式举行。该会议将在8月24日在北卡罗来纳州举办，参会人数为336人，不对媒体记者开放。

伊朗昨日单日新增2685例确诊，是一个月内最高的增长数字。

【编译：木合塔尔·木拉提】