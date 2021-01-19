阿克莫拉州已为1800多个商业项目提供支持

哈通社/阔克舍套/1月19日--阿克莫拉州非常重视支持中小型企业，为此，该州成功地实施了“商业路线图-2025”国家计划和“劳动”2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划。

在实施“商业路线图-2025”计划期间，阿克莫拉州批准了1592个项目，总额达到1663亿坚戈。去年，“商业路线图-2025”计划为329个项目提供了支持。主要的支助类型是补贴、担保贷款、提供国家赠款和建设生产基础设施。

在“劳动”计划框架内，为正在实施或计划在农村居民点和小城镇实施商业项目的参与者提供小额贷款，开设微型企业，扩大年轻和活跃的企业家的商业活动，并创建农业合作社。

在实施“劳动”计划期间，该州共资助了290个项目，总额为32亿坚戈，其中包括去年资助的总价值达4.515亿坚戈的48个项目。今年，已为小额信贷拨款8.85亿坚戈，为贷款担保拨款7090万坚戈。

值得一提的是，商业支持计划的实施将使国家元首的指令得以执行，实现在2025年将小型和中小型企业在国内生产总值的份额提高至35％的目标。

【编译：阿拉依】



