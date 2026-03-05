180名哈国公民自吉达安全抵达阿特劳 多数为卡塔尔撤离人员

据归国同胞介绍，由于受局势影响，他们先是乘坐大巴从多哈（卡塔尔）跨境长途行驶约13小时抵达利雅得（沙特），随后又从利雅得乘车10余小时前往吉达。在整个漫长的转运过程中，哈萨克斯坦驻外外交机构人员全程随车护送。

乘客古丽努尔·博塔汗诺娃表示，在危难时刻，哈萨克斯坦政府和大使馆提供的支持让他们深受感动。

—我们衷心感谢政府和大使馆。从多哈到沙特阿拉伯，他们一直陪在我们身边。抵达沙特后，哈萨克斯坦驻沙特使馆的工作人员也早已在现场等候。我们由六辆大巴组成车队集体行进，全程都在保护之下。这种支持让我们感到非常安心。回想当时在那里的情况，我们躲在酒店里，听到外面的爆炸声、看到远处的火光，手机上不断弹出警报，真的非常恐惧，有一种陷入绝境的感觉，-她回忆道。

Фото: Нұрбибі Теміртасова/Kazinform

另一位乘客古丽兹帕·别格姆巴耶娃表示，她原本是前往卡塔尔度假。

—我们本是去卡塔尔放松心情，没想到会遇到这样的突发状况。万幸的是，现在已经平安回到了祖国。感谢每一位为此付出的哈萨克斯坦工作人员。在那边我们真的非常害怕，每一次爆炸产生的震动都让人心惊胆战，时刻担心不知何时才能回家。原本我们计划在事发后第二天离开，但28日下午轰炸就已经开始。之后我们一直待在酒店，直到第二天联系上使馆。使馆随即采取行动，将我们转移到更加安全的地方。在那里停留两天后，我们乘坐大巴前往沙特，-别格姆巴耶娃说道。

据了解，这批撤离人员中大部分是前往卡塔尔旅游的游客，其中也包括部分在当地留学的学生。据留学生介绍，目前当地教学活动已暂时转为远程授课模式。

—从下周开始，我们将在哈萨克斯坦境内通过网络上课。哈萨克斯坦驻卡塔尔和驻沙特大使馆为我们提供了极大的帮助和支持，-留学生沃勒扎斯别克·扎肯诺夫说。

值得注意的是，在3月3日深夜至4日凌晨期间，已有近500名旅客从沙特麦地那和吉达飞抵阿特劳。其中，麦地那至阿特劳的航班载有145人，另外两架从吉达起飞的航班共搭载353人。所有归国公民在抵达阿特劳后，均已陆续转往阿拉木图和阿斯塔纳。

【编译：阿遥】