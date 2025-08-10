托卡耶夫向阿拜诞辰180周年纪念大会致贺电

—他的思想和教诲永不过时。因此，了解和弘扬阿拜，深入研究他的创作，具有重要意义。这正是今天这场盛大会议的根本宗旨。这片土地孕育了阿拜、沙卡热姆·库达伊别尔德吾勒、穆赫塔尔·阿吾耶佐夫等民族伟人。国家将重点发展这一地区，使其成为民族价值观的中心。这位伟大思想家的不朽诗篇和宝贵箴言，将为后世子孙提供取之不尽的精神食粮。让我们忠于伟大阿拜的遗训！-贺电写道。