09:36, 10 八月份 2025 | GMT +5
托卡耶夫向阿拜诞辰180周年纪念大会致贺电
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向阿拜·库南拜吾勒诞辰180周年纪念大会发来贺电。
—尊敬的各位与会者，我谨向大家致以阿拜·库南拜吾勒诞辰180周年的诚挚祝贺！阿拜是一位对我们民族文化发展作出巨大贡献的世界级思想巨匠，是唤醒民族意识的伟大诗人。他奠定了现代哈萨克文学的基础，拓宽了我们的世界观。他号召年轻一代成为博学、勤劳、正直的公民，并大力倡导塑造民族新特质的优秀品质。他以热爱祖国、无私奉献的精神树立了榜样。-托卡耶夫总统在贺电中表示。
托卡耶夫指出，贤圣阿拜的丰富遗产不仅是哈萨克民族的宝藏，也是全人类能够汲取智慧的珍贵财富。
—他的思想和教诲永不过时。因此，了解和弘扬阿拜，深入研究他的创作，具有重要意义。这正是今天这场盛大会议的根本宗旨。这片土地孕育了阿拜、沙卡热姆·库达伊别尔德吾勒、穆赫塔尔·阿吾耶佐夫等民族伟人。国家将重点发展这一地区，使其成为民族价值观的中心。这位伟大思想家的不朽诗篇和宝贵箴言，将为后世子孙提供取之不尽的精神食粮。让我们忠于伟大阿拜的遗训！-贺电写道。
值得一提的是，8月10日是哈萨克伟大诗人阿拜·库南拜吾勒的诞辰。自2020年起，这一天被正式定为“阿拜日”加以纪念。这位杰出思想家的精神遗产，是认识哈萨克民族本质的崇高典范。
【编译：阿遥】