纪念阿拜180周年：阿拜州举办节庆活动 吸引万名观众

活动吸引了哈萨克斯坦共和国马吉利斯（议会下院）议员努尔泰·萨比利扬诺夫、阿拜州文化、语言发展和档案事务管理局局长詹吉吉特·奥马尔汗、“阿玛纳特”党阿拜州分部主席艾达尔·萨德尔巴耶夫以及其他社会活动人士参与。

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节日期间，融合民族精神与艺术，组织了包括“托拉盖骏马”80公里长距离赛马、综合赛马、团体赛马、幼驹赛马和团队科克帕尔比赛等民族体育项目。来自全国各地的174匹精选骏马（长距离赛61匹、幼驹赛42匹、团体赛38匹、综合赛33匹）参与了这场盛大赛事。

为庆祝伟大诗人之诞辰，“科克佩克特”农业基金会向当地政府赠送了一辆“雪佛兰Monza”汽车。

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这一大型活动以流行明星参与的盛大音乐会圆满闭幕。活动共吸引了超过1万名观众。

值得一提的是，节日期间的体育赛事奖金池除最高奖项包括3辆汽车外，还包含总额1500万坚戈的现金奖励。

【编译：木合塔尔·木拉提】