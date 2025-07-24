纪念阿拜180周年与340万儿童暑期活动：政府多措并举推动文化与社会发展

政府副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫在总理府举行的新闻发布会上表示，此项工作由国家元首在国家国家库鲁尔泰大会上部署。

- 主要活动计划于8月至9月举行，各地区正积极筹备。我们的核心目标是弘扬阿拜的遗产，融入后代意识。为此，我们顺应时代潮流，注重发展创意产业。- 他说。

据其介绍，目前，全国已开设16个创意中心，并为这些中心引入税收优惠政策，启动了相关教育项目。

- 其最终目的是发掘和培养有才华的青年，支持他们的项目，吸引投资者，并推动本土创意产品进入国际市场。- 副总理说。

340万儿童参与暑期活动

据副总理介绍，今年全国儿童暑期活动覆盖了340万人。

- 关于儿童暑期休假与疗养工作，今年全国有超过1万个校内夏令营和220个城外暑期疗养中心提供服务，共覆盖340万儿童。我在出差各地区时，专门走访这些夏令营，检查儿童的休假条件和饮食安全。- 他说。

据悉，今年已新开设5个疗养中心，年底前还将新增27个。

【编译：木合塔尔·木拉提】