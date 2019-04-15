最新统计：哈萨克斯坦人口总数达1843万人

哈通社/努尔-苏丹/4月15日 --截止2019年2月1日，哈萨克斯坦总人口数为1843.15万人，较去年同期增长1.3%（增加23.12万人）。

国家经济部统计委员会统计显示，全国人口中城市人口的占比为58.2%，共1072.15万人；乡村人口占比为41.8%，共771万人。



另据相关部门报告，2019年1-2月，我国共有615名未满1岁的儿童死亡（去年同期为587人），新生儿死亡率为0.99%。其中，因早产死亡的新生儿为323人（去年为793人），因先天性畸形死亡的新生儿为113人，因呼吸系统疾病死亡的新生儿为56人，其它原因死亡的新生儿为19人。



此外，据移民局公布的数据显示，2019年1-2月，来哈长期居留登记的外国公民总数较2018年同期增长16.2%，出国定居人口总数增长16.2%。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的85.5%和移出人数89.5%。



国内流动人口较2018年同期增长3.7%。流动人口顺差最大的地区包括：阿拉木图市4632人、努尔-苏丹市4146人。



【编译：达娜】