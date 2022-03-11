新冠肺炎：全球日增确诊超187万例 累计逾4.5亿例

哈通社/努尔苏丹/3月11日 —— 据海外网报道，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月11日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例452871388例，累计死亡病例6048898例。全球单日新增确诊病例1870729例，新增死亡病例7376例。

数据显示，韩国、德国、法国、荷兰、日本是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、巴西、印度尼西亚、印度是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增超4.4万例确诊病例 美媒：美国超1/4国会议员曾感染新冠病毒

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年3月11日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例81088512例，累计死亡病例990446例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例44617例，新增死亡病例1891例。

美国《国会山报》的分析数据显示，新冠疫情以来，美国已有超过1/4的众议院和参议院议员报告曾感染新冠病毒。自2020年1月以来，美国共有152名来自众议院和参议院的议员感染了新冠病毒。其中，共和党人共计82人，民主党人69人，无党派人士1人。

韩国新增超32万例确诊病例 连续两天超过30万例

据人民网报道，韩国中央防疫对策本部3月10日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒确诊病例327549例，累计确诊5539650例。单日新增病例较前一天减少14889例，连续两天超过30万例，为1周前（3月3日）的1.6倍，为2周前（2月24日）1.9倍。据观测，疫情已基本接近顶峰，今后1-2周将出现拐点。

德国新增超26万例确诊病例 累计确诊逾1650万例

据央视新闻客户端报道，根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新数据，截至当地时间3月10日0时，德国累计确诊新冠肺炎病例16504822例，较前一日新增确诊262752例；累计死亡125023例，较前一日新增259例。全国7天内每10万人发病率为1388.5，已连续8天呈上升态势。

法国新增超7.4万例确诊病例 疫情出现反弹趋势

据央视新闻客户端报道，当地时间10日，根据法国公共卫生署的统计，法国单日新增新冠确诊病例74818例，疫情出现反弹趋势。自疫情暴发以来，法国累计新冠确诊病例达23308880例。目前法国共有新冠在院治疗患者20287人，其中重症患者1928人。过去24小时，新增新冠死亡病例100例，法国目前累计死亡人数达到140357例。