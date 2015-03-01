阿拉木图市西南方向187公里处发生地震

哈通社阿斯塔纳3月1日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间12时9分在阿拉木图市西南方向吉尔吉斯斯坦境内187公里处发生4.5级地震，震源深5公里。阿拉木图市未发现震感。（编译：林海）