哈萨克斯坦朝觐团首批189人抵达沙特

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 因COVID-19全球大流行中断了近2年后，首批哈萨克斯坦朝觐团共189人日前抵达沙特吉达市。

据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦驻沙特总领事塔勒哈特·沙勒丹拜及外交使团工作人员在机场迎接了朝觐团。

据了解，根据沙特阿拉伯政府提供的朝觐名额，今年总计将由4000名哈萨克斯坦公民前往麦加朝觐。

哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司、斯卡特航空公司和沙特FlyNas航空公司将负责朝觐团的运输业务。这三家航空公司的客机将从努尔苏丹、阿拉木图、奇姆肯特和阿克套市起飞，将朝觐人士送至沙特的吉达和麦地那市。

航班将在6月29日~7月3日期间前往沙特，并在7月15~21日返回哈萨克斯坦。

外交部表示，哈国驻沙特使领馆外交人员与负责组织朝觐工作的哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局(KMDB)将会帮助哈国公民解决朝觐期间可能出现的问题，确保公民的安全和及时返回家园。

哈萨克斯坦医护人员也与当地医疗机构建立了稳定联系，可为有需要的朝觐者提供必要帮助。

外交部提醒称，根据沙特卫生部的要求，朝觐者必须持有健康保险和接种疫苗，此外还需要提供72小时内有效的PCR检测阴性报告。

今年，沙特当局允许100 万 18-65 岁的世界各国公民（几乎是他们大流行前人数的一半）进行朝觐。

【编译：木合塔尔·木拉提】