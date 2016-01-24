美国东部暴风雪严重 至少18人死亡

哈通社阿斯塔纳1月24日电 据BBC报道，美国东海岸正遭遇着一场巨大的狂风暴雪，纽约州和首都华盛顿都处于停滞状态，有大约8500万人受到暴风雪的影响。目前至少有18人死亡。

美国东部部分地区暴雪积雪厚度超过1米。铁路、公路、航空交通都处于瘫痪状态，另外20万居民的家中停电。

此次降雪带来了该地区历史上第二高的降雪量，目前纽约实施出行禁令。根据这个禁令，所有的公共交通都暂停，桥梁关闭。

紧急救援车辆和进行修理的工作人员可以上路，但是那些驾驶非必须启用车辆的人士可能会有被捕的可能性。据信这禁令定周日将会取消。

不过官员们表示首都华盛顿的两个主要机场周日将继续关闭。

有部分航空公司正在考虑在纽约地区的机场恢复有限数量的航班。

18名死亡者中，有些是因为公路交通事故，也有人是因为铲雪心脏病发作。

目前暴风雪已经有所减弱，风暴中心已经向大西洋转移。

新泽西州以及大西洋海岸地区的洪水水位也出现上涨。

此前美国11个州宣布进入紧急状态， 包括纽约州、田纳西州、乔治亚州、肯塔基州、北卡罗来纳州、新泽西州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、马里兰州、宾夕法尼亚州和哥伦比亚特区。

肯塔基州和宾夕法尼亚州的公路上据报周六出现了至少12小时的交通阻塞。