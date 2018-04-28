亚洲青年拳击锦标赛：哈萨克斯坦代表团收获18枚奖牌

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 -- 据哈萨克斯坦拳击协会消息，哈萨克斯坦运动员们近日在泰国曼谷举行的亚洲青年拳击锦标赛中共摘得18枚奖牌。分别为，10枚金牌（男子组6枚；女子组4枚）、4枚银牌、4枚铜牌。

据了解，哈萨克斯坦代表团以这一成绩在金牌榜中遥遥领先，泰国和印度代表团以4枚、3枚金牌位列二、三位，而乌兹别克斯坦、越南、朝鲜代表团则分别获得一枚金牌。



获得奖牌的运动员们如下：

金牌：玛赫穆德·萨布尔汗（49公斤级）、塔勒哈特·沙伊肯诺夫（64公斤级）、叶尔玛汗·沙克佩科夫（69公斤级）、萨根德克·托合姆巴耶夫（81公斤级）、阿伊别克·乌拉尔拜（91公斤级以下）、达米尔·贝巴热斯（91公斤级以上）、詹萨娅·阿布德拉伊莫娃（51公斤级）、纳迪亚·拉贝茨（75公斤级）、古扎勒·萨德科娃（81公斤级以下）、迪娜·伊斯兰别科娃（81公斤级以上）。



银牌：努尔别克·乌拉尔拜（75公斤级）、玛雅·毕赛巴耶娃（69公斤级）、艾札达·伊斯拉姆哈利（54公斤级）、叶尔克詹·达吾列特詹克兹（57公斤级）。

铜牌：贝巴热斯·杰克森（56公斤级）、阿尼勒·库达伊别尔艮（48公斤级）、玛丽亚·格拉德科娃（60公斤级）以及朱勒德孜·托伊科娃（64公斤级）。



值得一提的是，所有获奖运动员们将参加于2018年8月在匈牙利举行的世界青年拳击锦标赛。

【翻译：冰山】