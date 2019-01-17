丹尼斯•谭遇害案：被告人被判处18年有期徒刑

哈通社/阿拉木图/1月17日 - 阿拉木图市刑事法庭1月17日对花滑运动员丹尼斯•谭遇害一案做出了判决。

法官科恩史勒克•阿布勒迪诺夫于17日17:00时宣读了判决结果。





根据判决，被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫因触犯哈萨克斯坦刑法第188条第2款第2项（盗窃罪）、第99条第2款（杀人罪）、第192条第2款第1第4项（强盗罪），被判处有期徒刑18年；



被告努尔兰•科亚索夫触犯哈萨克斯坦刑法第99条第2款（杀人罪）、第192条第2款（强盗罪），判处18年有期徒刑；



被告扎娜尔•托勒巴耶娃触犯哈萨克斯坦刑法第434条（包庇罪），被判处有期徒刑四年，检方关于该被告触犯刑法第188条第2款的指控未获法庭认可。



根据判决，被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫与努尔兰•科亚索夫将在高戒备等级监狱服刑，而被告扎娜尔•托勒巴耶娃将在中等戒备等级监狱服刑。



三名被告人已于昨日做了最后陈词。







案情回顾：



哈萨克斯坦著名花样滑冰运动员、索契冬奥会季军丹尼斯•谭遇害案发生于2018年7月19日。



当天15:00时许，丹尼斯•谭发现两名被告人正在盗窃自己汽车的后视镜，在争执过程中，两被告人持刀刺伤了丹尼斯。刀伤部位位于右侧大腿上部，伤口导致25岁的丹尼斯失血约3升，送医时以处于及危重状态。



接诊的医生随后采取了紧急救助措施，但依然未能挽救丹尼斯•谭的生命。当地时间17:30时，医院宣布丹尼斯•谭死亡。



警方以刑事案件立案逮捕了两名持刀行凶人，随后又逮捕了第三名涉案人员。







【编译：木合塔尔·木拉提】