丹尼斯•谭遇害案：三名被告人做最后陈词

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 哈萨克斯坦花样滑冰运动员、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭遇害一案目前正在阿拉木图市刑事法庭进行公开审理。

本案于2018年12月25日正式开庭，公诉方对三名被告人提起公诉。



其中，被告扎娜尔•托勒巴耶娃被指控触犯哈萨克斯坦刑法第434条（包庇）、第188条第2款第1项（盗窃）；被告阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫被指控触犯哈萨克斯坦刑法第188条第2款第2项（盗窃）、第99条第2款第7第8项（杀人）、第192条第2款第1第4项（强盗行为）；被告努尔兰•科亚索夫被控触犯哈萨克斯坦刑法第99条第2款（杀人）、第192条第2款第1第4项（强盗行为）。



在此前的庭审当中，被告人承认盗窃罪行，但否认了谋杀指控。



在16日的庭审中，三名被告分别进行了最后陈述。



被告人扎娜尔•托勒巴耶娃在法庭上痛哭并说："我理解这些人的悲痛。这是整个哈萨克斯坦的悲痛。我再次请求原谅，并恳请考虑到我怀有身孕且家中还有幼子，恳请给予我公正的审判。"



被告人阿尔曼•库达伊别尔艮诺夫说："我表示道歉，我非常后悔。我没有想让事情变成这样。我理解死者母亲心中的痛哭，她为了培养这样一位运动员付出了一切，丹尼斯•谭的离世令我非常后悔，他是哈萨克斯坦的明珠。"



努尔兰•科亚索夫说："我对发生的一切深感后悔。我知道我们不可能得到谅解，但我还是想要道歉。我也有养育我的父母，但我必须自己改正自己犯下的错误。我们从来就没有想过要杀死丹尼斯•谭。我恳请法庭做出公正的判决。"



据悉，明天，即当地时间1月17日17:00，法官将宣读一审判决结果。



哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭于2018年7月19日在阿拉木图遭持刀者刺伤大腿动脉，因失血过多伤重不治在医院离世。警方随后以刑事立案并批捕相关嫌疑人。纳扎尔巴耶夫总统对案情予以关注。



【编译：木合塔尔·木拉提】