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    15:16, 15 五月 2020 | GMT +6

    库斯塔奈州将从18日起放宽部分隔离制度

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    哈通社/努尔苏丹/5月15日--库斯塔奈州将从18日起放宽部分隔离制度。

    库斯塔奈州州长阿基米德·穆哈姆别托夫15日主持召开防止新冠肺炎疫情传播工作会议。

    州长指出，该州正在实施所有必要防控措施。

    根据会议结果，库斯塔奈州将从18日起放宽部分隔离措施：

    1 佩戴口罩的前提下，居民可自由出门；

    2. 保持距离、并同行人数不超过3个人的前提下，居民可前往公园、广场等地散步；

    3.市场、总面积不超过2000平方米的和购物中心的工作时间暂时限定为10：00-17:00；

    4. 美容美发美甲店可在提前预约并配戴口罩的前提下恢复营业；

    5.打字复印、裁缝、修鞋店等为居民提供服务的店铺可恢复营业；

    6.桑拿和洗浴中心（游泳池仍不可使用）可恢复营业；

    7. 恢复学前教育组织的工作；

    8.公共餐饮行业可恢复送餐业务；

    9. 可进行户外健身运动；

    10. 根据库斯塔奈州卫生部门的决议，各家医院可按照正常就医秩序收治患者；

    11. 恢复公共交通运营，公共交通的工作时间为7:00-20:00；

    12.保持距离的前提下，部分政府机构（组织）可恢复上班。值得注意的是，50%的政府部门仍将保持远程办公。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    库斯塔奈 社会 黄金储备
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