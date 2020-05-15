哈通社/努尔苏丹/5月15日--库斯塔奈州将从18日起放宽部分隔离制度。

库斯塔奈州州长阿基米德·穆哈姆别托夫15日主持召开防止新冠肺炎疫情传播工作会议。

州长指出，该州正在实施所有必要防控措施。

根据会议结果，库斯塔奈州将从18日起放宽部分隔离措施：

1 佩戴口罩的前提下，居民可自由出门；

2. 保持距离、并同行人数不超过3个人的前提下，居民可前往公园、广场等地散步；

3.市场、总面积不超过2000平方米的和购物中心的工作时间暂时限定为10：00-17:00；

4. 美容美发美甲店可在提前预约并配戴口罩的前提下恢复营业；

5.打字复印、裁缝、修鞋店等为居民提供服务的店铺可恢复营业；

6.桑拿和洗浴中心（游泳池仍不可使用）可恢复营业；

7. 恢复学前教育组织的工作；

8.公共餐饮行业可恢复送餐业务；

9. 可进行户外健身运动；

10. 根据库斯塔奈州卫生部门的决议，各家医院可按照正常就医秩序收治患者；

11. 恢复公共交通运营，公共交通的工作时间为7:00-20:00；

12.保持距离的前提下，部分政府机构（组织）可恢复上班。值得注意的是，50%的政府部门仍将保持远程办公。

【编译：阿依波塔】