库斯塔奈州18日起强化隔离检疫措施

哈通社/库斯塔奈/6月18日--由于当地冠状病毒流行病学状况恶化，库斯塔奈州将加强隔离检疫措施。

库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫在其Instagram上写道：«今天举行了防止冠状病毒传播的指挥部会议。最近几天，我州冠状病毒感染流行病学状况恶化，以及出现市民不遵守检疫制度的现象。

基于此，指挥部决定在今年6月18日至30日推出以下限制措施:

1. 从19日的00:00时开始，设立三个卫生检查站，分别位于«科斯塔奈-奥利耶科利-苏尔干»、«科斯塔奈-鲁德尼»、«阿尔卡雷克-阿曼托盖»高速公路上；

2. 禁止开放游乐设施、喷泉和充气蹦床;

3. 禁止卡拉ok、酒吧、台球馆、保龄球馆、纹身店、按摩店工作;

4. 居民服务中心切换至线上模式办理业务，不能网上办理的业务通过预约在10:00到18:00之间办理；

5.美容院和美发沙龙的营业时间限制为10:00至18:00；

6. 教育中心、儿童俱乐部和少年宫的营业时间限制为从9:00到16:00（满座率不得超过15人);

7. 限制销售产品的工业集团工作时间到20:00;

8. 食品和非食品市场的营业时间限制为10:00至16:00;

9. 将80％的公务员转移到«远程»工作模式，通过视频和电话的方式举行会议、研讨会等。

与此同时，根据政府的命令，为了稳定流行病学形势，6月20日至21日周末，在人口超过50万人的城市（科斯塔奈市和鲁德尼市）将实施额外的限制措施，，将关闭公共场所：公园、广场、河岸、海滩、水上公园；限制65岁以上人员上街；命令还决定在严格遵守卫生措施的情况下，允许博拉沙克儿童营地工作，为社会弱势群体的儿童组织休闲活动。我再次敦促我州居民认真对待并遵守实施的限制性措施。»

值得一提的是，根据coronavirus2020.kz数据，库斯塔奈州累计确诊冠状病毒247例，187人治愈，死亡人数2人。

【编译：阿拉依】