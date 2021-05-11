外交部长出席哈萨克斯坦-欧盟合作委员会第18次会议

哈通社/努尔苏丹/5月11日-- 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席哈萨克斯坦-欧盟合作委员会第18次会议。

这次会议是《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》于2020年3月生效以来的第一次会议。在这方面，会议讨论了政治、贸易、经济、文化和人道主义方面的合作问题。该协议涵盖了国际和地区安全、贸易、投资、基础设施发展、创新、文化、体育和旅游等29个方向的合作。

扩大贸易、经济和投资合作意向框架下，双方讨论了贸易多样化和将哈萨克斯坦的农产品及渔业产品供应给欧洲国家问题。

同时，确认了在绿色能源、交通、环境、教育和科学领域加深互利合作意向。 具体来说，提出了进一步扩大哈萨克斯坦青年参与欧盟各类学术和科学交流计划的机会问题。

执行《哈萨克斯坦与欧盟之间加强伙伴关系与合作协定》的重要问题之一是简化哈萨克斯坦公民前往欧盟国家的签证制度。特列吾别尔德指出，这个问题是合作的优先事项之一。

会议的另一个主题是新冠疫苗的接种问题。双方相互介绍了疫苗接种工作的进展。此外，讨论了欧盟为推动旅游业将于2021年6月推出的“数字绿色证书 ” 的使用问题。在这方面，特列吾别尔德指出了哈萨克斯坦科学家开发出“QazVac ” 疫苗的成就，并建议促进哈萨克斯坦与相关欧盟研究机构之间在应对COVID-19大流行方面的合作。

哈萨克斯坦方向欧洲同行介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在“倾听人民呼声的国家 ” 概念框架下进行的政治改革进程。 欧洲伙伴对政治改革第三阶段的进程给予了积极评价。

哈萨克斯坦-欧盟合作委员会会议结束之后，副总理兼外交部长特列吾别尔德为欧洲和哈萨克斯坦媒体举行了一次新闻发布会。

欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴，约占哈萨克斯坦外贸额和投资的一半。

2021年1月至2月的贸易额为37亿美元。2020年的贸易额为237亿美元（其中，出口-177亿美元，进口-60亿美元），2019 的贸易额为314亿 美元。

2015年，哈萨克斯坦成为中亚第一个与欧盟签署扩大战略合作伙伴协议的国家。

【编译：阿依波塔】