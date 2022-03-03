日本将延长18地防蔓延措施 放宽入境限制

哈通社/东京/3月3日 — 据共同社报道，日本首相岸田文雄3日与相关阁僚磋商了如何应对新冠防止蔓延等重点措施6日到期的31个都道府县。

岸田当晚在记者会上透露，将延长东京、大阪等18个都道府县的措施，解除福冈等13个县。延长幅度为到21日。关于奥密克戎毒株造成的新一波疫情蔓延称«尽管有所稳定，但病床使用率仍为高水平»。原先作为目标的到6日全面结束防蔓延措施未能实现。

关于边境口岸防疫强化措施，岸田称放宽单日入境人数上限，14日起从目前的5000人上调至7000人，«分阶段增加国际人员往来»。政府4日将向专家等的基本应对方针小组会咨询，经向国会报告后在政府的对策总部正式决定。

政府出于感染人数减少势头放缓、以大城市为中心病床使用率居高不下，作出了不得不延长的判断。岸田被问及18个都道府县的防蔓延措施21日能否解除，仅称将关注病床使用率等动向，聆听专家意见作出综合判断。

同时表示，奥密克戎毒株的亚型«BA.2»置换成主流毒株«造成疫情再度恶化的可能性也将充分留意，若出现恶化征兆，将调整应对»。

延长的为东京、大阪、北海道、青森、茨城、栃木、群马、埼玉、千叶、神奈川、石川、岐阜、静冈、爱知、京都、兵库、香川、熊本。

解除的为福冈、福岛、新潟、长野、三重、和歌山、冈山、广岛、高知、佐贺、长崎、宫崎、鹿儿岛。

关于放宽边境口岸措施，岸田称将设定«留学生顺畅入境方案»，为留学生能够优先入境提供支援。拟继续不允许以观光为目的的入境。



