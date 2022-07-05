卡拉卡尔帕克斯坦骚乱事件共导致18人死亡

哈通社/塔什干/7月5日 – 乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克共和国发生的骚乱事件共导致18人死亡。

据乌兹别克斯坦国家通讯社（UzA）报道，乌兹别克斯坦总检察长办公室检察官阿布罗·马马托夫4日在新闻发布会上表示，此前于卡拉卡尔帕克斯坦发生的骚乱事件中，包括38名执法人员在内，共有245人不同程度的受伤，期间，共有18人因伤势过重不治身亡。

消息称，警方仍在持续开展调查工作。警方的调查工作将严格按照法律规定执行，并采取一切措施确保法治和处罚的依法执行。

根据此前报道，乌兹别克斯坦总统新闻秘书发布消息称，该国卡拉卡尔帕克斯坦共和国将从当地时间7月3日起至8月2日实行为期一个月的紧急状态。据悉，采取这项措施是为了确保公民安全，保护他们的权利与自由，并恢复这个地区的法律与秩序。

3日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫到访该国卡拉卡尔帕克斯坦共和国首府努库斯市，与当地民众代表举行会晤并表示，在即将进行修宪公投中，不会对涉及该共和国地位的宪法条款进行变动。

哈萨克斯坦外交部4日发表声明，对乌国局势表示关切，并强调哈方支持乌兹别克斯坦领导人为稳定卡拉卡尔帕克斯坦共和国局势而采取的措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】