哈萨克斯坦人均通心粉消费量18公斤

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 – 由于和传统民间饮食方式的密切联系，面条和面食制品早已成为了哈萨克斯坦人饮食中重要的组成部分之一。

根据哈萨克斯坦统计分析网站Finprom.kz提供的数据，2023年一季度哈萨克斯坦已经生产了3.93万吨通心粉（Macaroni），产量较去年同期下降了0.8%。

库斯塔奈州、北哈州、西哈州和阿斯塔纳市，是哈国生产通心粉等面食产品的主要区域，占全国产量的77%。

在哈国生产的面食产品中，有大约33%的产品会在其中加入鸡蛋作为原料之一。今年前三个月，共生产了1.28万吨此类产品。其中1.17万吨为通心粉，1000吨为即食面条。

去年哈萨克斯坦全年共生产通心粉16.61万吨，较2021年增长4%。

2020年是哈国通心粉产量最多的一年，达到了17.89万吨。

根据哈萨克斯坦国家统计局提供的数据，2021年每一个哈萨克斯坦公民人均消费通心粉的数量是18公斤，是突尼斯人的1倍，是美国人的2倍。

在2022年，哈国人均通心粉消费量略有下降，为17.3公斤。

【编译：木合塔尔·木拉提】