教科文组织新指定18个世界地质公园

哈通社/阿斯塔纳/5月25日--联合国教科文组织当地时间24日发布消息称，教科文组织执行局批准增加18个地质公园进入世界地质公园网络。由此，该网络内的地质公园总数达到195个，分布在48个国家。此次增员也使新西兰和菲律宾加入该网络。

“联合国教科文组织世界地质公园”标识创建于2015年，用于认定具有国际重要意义的地质遗产。地质公园将重要地质遗产的保护、公众宣传、可持续发展方针的落实相结合，服务当地社区。随着这18个新公园的加入，世界地质公园网络成员数量增至195个，总面积达到486709平方公里，相当于英国国土面积的两倍。

此次新增的教科文组织世界地质公园为：卡萨帕瓦(巴西)、夸塔科洛尼亚(巴西)、拉夫里奥提基(希腊)、伊真(印度尼西亚)、马罗斯-庞戈普(印度尼西亚)、占碑美兰音(印度尼西亚)、拉贾安帕特(印度尼西亚)、阿拉斯(伊朗)、塔巴斯(伊朗)、白山手取川(日本)、京那巴鲁(马来西亚)、怀塔基白石(新西兰)、桑霍德兰德(挪威)、保和岛(菲律宾)、全北西海岸(韩国)、奥特加尔角(西班牙)、呵叻(泰国)、莫恩-古利安-斯特兰福德(英国)。