日本19个都道府县的紧急宣言延长至30日

哈通社/东京/9月10日—— 据共同社报道，日本首相菅义伟9日召开新冠病毒感染症对策总部会议，对于目前发布了紧急事态宣言的21个都道府县，表示将把其中的东京、大阪等19个都道府县的期限从12日延长至30日。

据报道，富山、山梨、爱媛、高知、佐贺、长崎这6个县的“防止蔓延等重点措施”到12日结束。宫城和冈山两县从宣言变为重点措施，与其余6个县一起持续至30日。在重点措施的对象地区，将部分放宽对提供酒类的限制。

政府的感染症对策小组会汇总了重视医疗供应体制和保健所负荷的解除宣言新标准，但认为在19个都道府县，医疗紧张仍在持续。经济再生担当相西村康稔提及预计9月下半月连休期间人们会跨县移动，呼吁称“有必要做好万全的防疫对策”。

在宣言和重点措施的对象地区，将继续要求餐饮店不要提供酒类。不过，重点措施地区若疫情趋于减弱，那么根据知事的判断，可以提供酒类最迟至晚上8点。还附带条件允许营业到晚上9点。

关于宣言对象地区等的行动限制放宽措施，政府将推进具体化。计划以接种疫苗和阴性检测证明为条件，允许跨县旅游和举办大规模活动，还考虑允许餐饮店提供酒类，力争11月前后实施。