在就业保障路线图框架下已有19.6万人实现就业

哈通社/努尔苏丹/10月15日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部官网消息，在2020-2021年就业保障路线图框架下，已启动了6600多个项目，19.6万余人实现就业，平均工资为13万坚戈。

就业保障路线图基础设施项目主要在以下四个主要领域中实施：

-公共文化设施基本、复杂维修和重建；

-对住房设施进行基本、复杂维修和重建；

-工程和交通运输基础设施的基础、中等和复杂维修，以及重建；

-对居民点进行美化。

实施就业保障路线图项目的基本前提条件是确保至少使用90%的国内生产商商品和服务。另外，应聘新增工作岗位人员中，至少有一半的雇员将通过就业中心雇用，其中将优先考虑失业青年。承包商必须采取严格的防疫卫生规则，保障工作人员的健康和安全。

参与就业保障路线图项目的人员中，一半是农村居民，40％是青年，7％是低收入公民。

通过参与该项目全国各州实现就业比率最高的地区是东哈州（2万人实现就业，就业率106.2％）、克孜勒奥尔达州（9300人实现就业，就业率99.9％）和阿特劳州（6900人实现就业，就业率97.7 ％）。

根据早前报道，计划在就业保障路线图框架内共创造25.5万个工作岗位。与此同时，就业保障路线图项目将在未来创造10万多个稳定工作岗位。

【编译：阿拉依】



