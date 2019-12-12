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    16:48, 12 12月 2019 | GMT +6

    哈萨克斯坦科学家向国际科学数据库发表了约19000篇学术论文

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    哈通社/努尔苏丹/12月12日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员巴赫特詹•朱玛古洛夫12日出席第二届«研究影响»主题科学论坛（ІІ Science Forum: Reseafch Impact）时表示，哈萨克斯坦科学家向国际科学数据库发表了约19000篇学术论文。

    朱玛古洛夫表示：«我清楚的记得，2011年，我国发表的学术论文数有411篇。以前，很难向国际学术文库投稿。当时，哈萨克斯坦教育和科学部与爱思唯尔(Elsevier)科学与医学信息分析公司签署了合作协议。从此，国际学术文库向我国大学生和科学家敞开了大门。»

    据其介绍，爱思唯尔(Elsevier)文库包括超过20000多的学术报刊、500万学术论文和其他文献。

    «在首任总统的指示下，国家为年轻科学家的发展拨款30亿坚戈。发表学术论文方面，国家创造了一切条件。当前，我国科学家共发表了约19000篇学术论文。爱思唯尔从2013年至2017年之间停止了运作，之后重新开始营运。如果没有这几年的空白，发表的论文应该会更多。我国所有大学生、研究生、博士生和教授都能发表学术论文。»他说道。

    【编译：阿依波塔】

    标签:
    哈萨克斯坦 教育 黄金储备
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