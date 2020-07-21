哈萨克斯坦有1900多家企业生产建筑材料

哈通社/努尔苏丹/7月21日---哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在政府例行会议上谈到了国内建筑材料生产业的发展。

工基部部长在政府会议上说：«我国建材行业目前正在积极发展。建筑材料生产业占我国制造业总量的6％。目前，我国共有1965家企业从事建筑材料的生产，雇员总人数超过2.9万人。»

他指出，随着建筑业的发展，对建筑材料的需求正在增加。

«在过去的11年中，我国建筑工程量增长了2.5倍。在《 Nurly Zher》、《Nurly Zhol》国家计划、《就业路线图》、《2020-2025年工业和创新发展国家计划》以及重大社会和文化活动的实施框架内进行了大规模投资，为建筑业的增长提供了动力。随着建筑业的蓬勃发展，建筑材料的生产量增长了3.3倍。»部长补充说。

数据显示，现有企业的平均年负荷量约为56％。

目前，阻碍建筑业发展的主要问题有：部分建筑材料的进口份额很高；生产设施利用不足；没有销售保障；对平台交易的意识低下。

部长总结说：«为了支持建筑行业的发展应建立新项目替代进口；引入刺激建筑行业发展的新机制；创建‘建筑材料市场’线上平台；为主要进口建筑材料制定投资证；监管激励本国的建筑企业。这些措施将提高企业的产能利用率，确保产品销售并增加产量。»

【编译：阿拉依】