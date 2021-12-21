哈萨克斯坦人口总数超1908万

哈通社/努尔苏丹/12月21日--哈萨克斯坦战略规划与改革署国家统计局发布数据称，截至2021年11月1日，哈萨克斯坦总人口数为19 082 400人。

其中城市人口11 319 300人，占59.3%；农村人口7 763 100，占40.7%。

较去年同期相比，全国人口增长24.93万人，增幅1.3%。

2021年1~10月人口自然增加数为22.23万人，较2020年同期（21.56万人）3.1%。每千人自然增长率为14.05。

民事部门提供的登记信息显示，2021年1~10月新增出生人口为37.59万人，较2020年的数据（35.28万人）增长了6.6%。每千人出生率为23.75。

报告期内，死亡人口为15.36万人，较2020年的数据（13.71万人）增长了12%。每千人死亡率为9.70。

2021年1-10月，来哈长期居留登记的外国公民总数为8 300人，出国定居人口总数为27 723人，移民缺口为19 423人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的84.4%和移出人数85.9%。

此外，国内流动人口较2020年同期下降5.3%。流动人口顺差最大的地区包括：努尔苏丹市(25 086人)、阿拉木图市(24351人)、奇姆肯特市(9459人)，以及曼格斯套州(238人)。

【编译：达娜】