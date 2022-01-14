哈萨克斯坦人口总数超1910万

哈通社/努尔苏丹/1月14日--哈萨克斯坦战略规划与改革署国家统计局发布数据称，截至2021年12月1日，哈萨克斯坦总人口数为19 102 400人。

其中城市人口11 336 300人，占59.3%；农村人口7 766 100，占40.7%。

较去年同期相比，全国人口增长24.97万人，增幅1.3%。

2021年1~11月人口自然增加数为24.36万人，较2020年同期（23.74万人）增长2.6%。每千人自然增长率为14.00。

民事部门提供的登记信息显示，2021年1~11月新增出生人口为41.3万人，较2020年的数据（35.28万人）增长了6.8%。每千人出生率为23.75。

报告期内，死亡人口为16.94万人，较2020年的数据（14.95万人）增长了13.3%。每千人死亡率为9.75。

2021年1-11月，来哈长期居留登记的外国公民总数为9 559人，出国定居人口总数为30 227人，移民缺口为20 668人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的84.2%和移出人数85.9%。

此外，国内流动人口较2020年同期下降9.5%。流动人口顺差最大的地区包括：阿拉木图市(26 893人)、奇姆肯特市(9 545人)、努尔苏丹市(28 463人)，以及曼格斯套州(211人)。

【编译：达娜】