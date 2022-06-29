哈国人口超过1912万 近7成为哈萨克人

哈通社/努尔苏丹/6月29日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部发布了哈萨克斯坦民族和睦大会至2026年发展纲要。

新闻部发布的这份文件中，公布了哈萨克斯坦至2022年年初的人口数量和民族比例数据统计情况。

数据显示，截止2022年1月1日，哈萨克斯坦总人口数为1912.2万人。

其中，数量最多的是哈萨克人，占全国人口的69.03%。

其他各民族在人口中的比重分别为：

俄罗斯人（18.47%）、乌兹别克人（3.29%）、维吾尔人（1.5%）、乌克兰人（1.3%）、鞑靼人（1.06%）、德国人（0.92%）、土耳其人（0.61%）、韩国人（0.57%）、阿塞拜疆人（ 0.61%）、东干人 （0.40%）、白俄罗斯人 （0.28%）、塔吉克人 （0.27%）、库尔德人 （0, 25%）、车臣人 （0.18%）、 波兰人（0.15%） 、 巴什基尔人（0.09%）以及其他若干民族合并占比1.04%。

统计显示，在2018~2021年间，哈萨克斯坦人口数量有显著增长，近三年人口增幅达到了2.6%。

【编译：木合塔尔·木拉提】